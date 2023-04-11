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السعودية.. السيول تجري أنهارا جنوب منطقة تبوك (فيديو)

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السعودية.. السيول تجري أنهارا جنوب منطقة تبوك (فيديو)
RT
السعودية.. السيول تجري أنهارا جنوب منطقة تبوك
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تساقطت الأمطار بغزارة صباح يوم الثلاثاء شمال السعودية، حيث جرت السيول كالأنهار على مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجري في مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

كما شـددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات.

المصدر: صحيفة "تواصل" السعودية

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