السعودية.. السيول تجري أنهارا جنوب منطقة تبوك (فيديو)
تساقطت الأمطار بغزارة صباح يوم الثلاثاء شمال السعودية، حيث جرت السيول كالأنهار على مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجري في مفرق الديسة بالحرة جنوب منطقة تبوك.
جنوب البيضا جنوب #تبوك الان س ٩.٣٠ صباح الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 11, 2023
عضو المجموعة أبومالك الحويطي pic.twitter.com/ooY90jvOou
سيل جنوب #تبوك مفرق الديسة بالحرة الان مباشر س ١١.٠٠ صباح الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 11, 2023
عضو المجموعة مصلح الحربي pic.twitter.com/p7Nj0d7CcH
سيول طريق المدينه الجديد جنوب شرق تبوك #تبوك#نيومpic.twitter.com/VpqY4exA6x— ابو مالك (@meteeb44) April 11, 2023
#فيديو 🎥— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) April 11, 2023
شلالات أبو راكة جنوب مدينة #تبوك
اليوم #الثلاثاء
📸 #تصوير : صالح فرحان #أمطار_تبوكpic.twitter.com/dwEVh1Coag
الامطار جنوب البيضاء جنوب تبوك pic.twitter.com/BwjaU1j7iA— مصلح الحربي (@maslh10) April 11, 2023
🔴— ⛈طقس الحجاز⛈ (@alhijaz21) April 11, 2023
سيول قوية الرمضه جنوب #تبوك_الان 🎥 pic.twitter.com/3p5ZZEuXyx
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.
كما شـددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات.
المصدر: صحيفة "تواصل" السعودية