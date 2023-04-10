جثته اختفت بشكل غامض.. العثور على مخلوق فضائي ميتا ببلدة في بوليفيا يثير الذعر بين السكان (فيديو)

عثر سكان بلدة هوارينا لا باز الصغيرة في بوليفيا قبل أيام على مخلوق فضائي ميت، واختفت جثته بشكل غامض.

والتقط سكان مذعورون صورا للمخلوق من الفضاء الخارجي والذي كان على ما يبدو ميتا وملقى على الأرض، في وقت سابق من هذا الشهر لكنه اختفى بصورة غريبة، حتى الآن ليس من الواضح إن كان هناك من أخفى جثمان الكائن الغريب.

وقبل ليلتين من العثور عليه وثق سكان المدينة ظهور ضوءا أخضر وغامض في السماء، التي بدت وكأنها جاءت من سفينة فضاء.

وصرحت مواطنة من البلدة تدعى ريتا ماركيز، "لقد بدا وكأنه مخلوق مصغر، مثل رجل صغير، وكلما اقتربنا منه أكثر لاحظنا أنه بالفعل كائن فضائي".

وقال خبير في الكائنات الفضائية خوان كارلوس الياجة إنهم أرسلوا له صورا بدا وكأنه من خارج الأرض أو أي شيء آخر، مشيرا إلى أنه لم تكن لديه أي طريقة للتحقق من التفاصيل على ضوء حقيقه أنهم أعلنوا بأنه اختفى من هناك".

وبحسب التقارير، قام مفتش السياحة الإقليمي بزيارة البلدة الصغيرة كجزء من تحقيق وأكد للسكان أنه سيتم التحقيق في الأمر بدقة.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية