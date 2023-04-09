خافت من الامتحان.. طالبة مصرية تلقي بنفسها من الطابق الخامس

شهدت محافظة الدقهلية المصرية يوم الأحد حادثة مأساوية، حيث أقدمت فتاة بالصف الأول الثانوي على إلقاء نفسها من الطابق الخامس بمدرسة البرامون الثانوية التابعة لمركز المنصورة.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي حيث تبين إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالوجه وكسور بالحوض والساقين واشتباه بنزيف في المخ.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز المنصورة من مدير مدرسة البرامون الثانوية بسقوط طالبة من الدور الخامس بحديقة المدرسة.

وبالفحص تبين أن الطالبة المصابة تدعى ريتال وتبلغ من العمر 16 عام، ومقيمة بمنية بداوي بدائرة المركز.

وأكد عمال المدرسة أنهم فوجئوا بسقوط الطالبة في الحديقة، مشيرين إلى وجود مشرفين بجميع الأدوار من الأول إلى الرابع بالمدرسة، وأن الطابق الخامس كان مغلقا.

وصرح العمال بأنه فور انتهاء طابور الصباح صعدت الطالبة إلى دورة المياه ولم تدخل إلى الفصل وفوجئوا بسقوطها من أعلى الطابق الخامس بالمدرسة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري