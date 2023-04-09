الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر يسخر من فيديو الإمام والقطة

شن الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر، هجوما لاذعا، ونشر سلسلة من التغريدات الساخرة استهدفت مشهد القطة على كتف الإمام الجزائري الشيخ وليد مهساس.

وقال خالد منتصر على حسابه في "تويتر" ساخرا من الشيخ وليد مهساس ومشهد القطة الذي جاب العالم وحقق مشاهدات قياسية: "هناك قفزتان غيرتا تاريخ البشرية: قفزة آرمسترونغ على سطح القمر، وقفزة القطة على كتف الشيخ مهساس".

هناك قفزتان غيرتا تاريخ البشرية :

-قفزة أرمسترونج على سطح القمر

-وقفزة القطة على كتف الشيخ مهساس — Khaled Montaser (@khaledmontaser) April 6, 2023

وكان خالد منتصر قد علق في منشور سابق على واقعة صعود قطة على كتف الشيخ الجزائري في أثناء صلاة التراويح، قائلا: "يعني لو كان كلب هو اللي عمل كده في الجامع.. كان رد الفعل هيبقى إيه؟".

وأضاف في منشور على "فيسبوك": "هناك في بلاد الفرنجة بيحبوا الحيوانات ويتعاطفوا معاها على أساس إنساني وهنا حيث يحدد علاقتنا بهم أبو هريرة، بيحبوهم ويصنفوهم على أساس ديني".

ولم يكتفِ خالد منتصر بذلك، بل لجأ إلى طريقة المراهقة الفكرية في الرد، حيث نشر على صفحته صورا لعدة قطط وُضع على رأسها غطاء، وعلق عليها ساخرا "القطط من امبارح".

وخطف الفيديو إعجاب ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية التي رافقت انتشار المقطع.

هذا، وأثارت تغريدة منتصر حالة من الاستهجان والغضب بين النشطاء على مواقع التواصل، الذين وصفوه بأنه "يبغض الدين وكل ما يتعلق به".

" القطة " عرفتنا على صاحب الصوت الجميل الشيخ مهساس وعرفت العالم كيف يتعامل المسلم مع الحيوان حتي وهو خاشع فى صلاته !. اما عن خالد منتصر فلم نسمع عنه من قبل ، يبدوا انه مهرج كما تقولون " ساخر " فهؤلاء لا قيمة لهم ولن نبحث عنهم !.. — husseinbogy (@Mrhusseinbogy) April 8, 2023

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر — Ahmd Henedy (@AlahlyHdr) April 8, 2023

كنت أتمنى على خالد منتصر وإبراهيم عيسى وأمثالهما من شلة الملاحدة والعلمانيين المستهزئين بكل ما له صلة بالدين أن ينتبهوا لما كان يقرؤه الإمام!

".... قُل هل عندكم من عِلمٍ فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظنَّ، وإن أنتم إلا تخرصون، قل فللَّهِ الحُجَّة البالغة، فلو شاء لهداكمُ أجمعين". pic.twitter.com/V0MZrakxO2 — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) April 8, 2023

هناك أشخاص كثيرون ساهموا في تقدم و رقي مجتمعاتهم

خالد منتصر لم و لن يكون واحد منهم — Ayman Jalal (@AymanJa42191522) April 7, 2023

انا مش عارف ليه أي حاجة لها علاقة بالدين بتعملك أرتيكاريا؟!!!!!! — ahmed (@Golden_Man222) April 7, 2023

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي