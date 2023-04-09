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الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر يسخر من فيديو الإمام والقطة

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الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر يسخر من فيديو الإمام والقطة
RT
مشهد القطة على كتف الإمام الجزائري الشيخ وليد مهساس
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شن الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر، هجوما لاذعا، ونشر سلسلة من التغريدات الساخرة استهدفت مشهد القطة على كتف الإمام الجزائري الشيخ وليد مهساس.

وقال خالد منتصر على حسابه في "تويتر" ساخرا من الشيخ وليد مهساس ومشهد القطة الذي جاب العالم وحقق مشاهدات قياسية: "هناك قفزتان غيرتا تاريخ البشرية: قفزة آرمسترونغ على سطح القمر، وقفزة القطة على كتف الشيخ مهساس".

وكان خالد منتصر قد علق في منشور سابق على واقعة صعود قطة على كتف الشيخ الجزائري في أثناء صلاة التراويح، قائلا: "يعني لو كان كلب هو اللي عمل كده في الجامع.. كان رد الفعل هيبقى إيه؟".

الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر يسخر من فيديو الإمام والقطة

وأضاف في منشور على "فيسبوك": "هناك في بلاد الفرنجة بيحبوا الحيوانات ويتعاطفوا معاها على أساس إنساني وهنا حيث يحدد علاقتنا بهم أبو هريرة، بيحبوهم ويصنفوهم على أساس ديني".

ولم يكتفِ خالد منتصر بذلك، بل لجأ إلى طريقة المراهقة الفكرية في الرد، حيث نشر على صفحته صورا لعدة قطط وُضع على رأسها غطاء، وعلق عليها ساخرا "القطط من امبارح".

وخطف الفيديو إعجاب ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية التي رافقت انتشار المقطع.

هذا، وأثارت تغريدة منتصر حالة من الاستهجان والغضب بين النشطاء على مواقع التواصل، الذين وصفوه بأنه "يبغض الدين وكل ما يتعلق به".

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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