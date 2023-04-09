الأغلى في العالم.. بيع لوحة سيارة مميزة في دبي بـ15 مليون دولار (صورة)

شهد مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي بيع أغلى لوحة سيارة في العالم بمبلغ 55 مليون درهم (حوالي 15 مليون دولار)، محطما الرقم السابق 52.2 مليون درهم.

وحملت اللوحة التي حطمت الرقم القياسي عدد "P7".

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والمزاد الذي أقيم يوم الجمعة 8 أبريل هدفه تدشين أكبر صندوق وقفي للإطعام في رمضان بشكل مستدام لدعم جهود حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعرض خلال المزاد، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات، كان أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز P7 الذي حقق رقما قياسيا، بالإضافة إلى 10 أرقام ثنائية وهي AA1 ،AA22 ،AA80 ،O71 ،X36 ،W78 ،H31 ،Z37 ،J57 ،N41 فضلا عن مجموعة من الأرقام المميزة الأخرى وهي Y900 Q22222 ،Y6666.

وشارك في المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة "وقف المليار وجبة"، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والتضامن الإنساني مع الفئات الضعيفة خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

ويساهم ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي أقيم في فندق "فور سيزونز جميرا" بدبي في دعم الأهداف الإنسانية لحملة "وقف المليار وجبة" للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظا، وإرسال مليار رسالة أمل وتضامن من الإمارات إلى من هم في أشد الحاجة حول العالم، في وقت تزداد فيه حدة تحدي الجوع الذي يهدد أكثر من 828 مليون إنسان حول العالم.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية