 
مباشر

زعيم السكان الأصليين الراحل في أستراليا يقصي تشارلز الثالث من عملة البلاد

متفرقات

زعيم السكان الأصليين الراحل في أستراليا يقصي تشارلز الثالث من عملة البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v39d

ذكرت صحيفة "التايمز"، أنه من المتوقع أن يجري تخليد ذكرى زعيم السكان الأصليين في أستراليا، والذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، من خلال وضع صورته على إحدى فئات العملات الورقية.

وتقول الصحيفة إن صورة الزعيم الراحل على ما يبدو ستحل محل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث على الاوراق النقدية الأسترالية.

وتصاعدات الدعوات بضرورة أن تحل صورة يونوبينجو، الذي توفي يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 74 عاما محل صورة الملكة الراحلة في فئة الخمسة دولارات الجديدة، بدلا من صورة الملك الجديد تشارلز الثالث.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الذي يسعى إلى قطع الروابط مع النظام الملكي البريطاني، قد أعرب عن حزنه لرحيل، يونوبينغو، واصفا إياه بأنه "أحد أبرز رجال البلاد"، وأنه كان رجل دولة.

ولعب يونوبينغو دورا مهما في نضال السكان الأصليين للاعتراف بحقوقهم المتعلقة بحيازة الأراضي خلال ستينيات القرن الماضي وسبعينياته. كما ناضل لعقود من أجل أن يُعتَرَف بالسكان الأصليين الذين استوطنوا أستراليا قبل وصول المستوطنين الأوروبيين، في الدستور، وهي قضية ستخضع لاستفتاء نهاية العام الجاري.

المصدر: التايمز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا