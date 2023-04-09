زعيم السكان الأصليين الراحل في أستراليا يقصي تشارلز الثالث من عملة البلاد

ذكرت صحيفة "التايمز"، أنه من المتوقع أن يجري تخليد ذكرى زعيم السكان الأصليين في أستراليا، والذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، من خلال وضع صورته على إحدى فئات العملات الورقية.

وتقول الصحيفة إن صورة الزعيم الراحل على ما يبدو ستحل محل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث على الاوراق النقدية الأسترالية.

وتصاعدات الدعوات بضرورة أن تحل صورة يونوبينجو، الذي توفي يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 74 عاما محل صورة الملكة الراحلة في فئة الخمسة دولارات الجديدة، بدلا من صورة الملك الجديد تشارلز الثالث.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الذي يسعى إلى قطع الروابط مع النظام الملكي البريطاني، قد أعرب عن حزنه لرحيل، يونوبينغو، واصفا إياه بأنه "أحد أبرز رجال البلاد"، وأنه كان رجل دولة.

ولعب يونوبينغو دورا مهما في نضال السكان الأصليين للاعتراف بحقوقهم المتعلقة بحيازة الأراضي خلال ستينيات القرن الماضي وسبعينياته. كما ناضل لعقود من أجل أن يُعتَرَف بالسكان الأصليين الذين استوطنوا أستراليا قبل وصول المستوطنين الأوروبيين، في الدستور، وهي قضية ستخضع لاستفتاء نهاية العام الجاري.

Beautiful obituary by Prof Ian Anderson@UTAS_

speaking of the importance of Dr Yunupingu life's work to gain justice for Indigenous peoples in Australia https://t.co/PeIMiKeyOa — Fran Baum (@baumfran) April 9, 2023

المصدر: التايمز