حشيش وخنجر وقبضة حديدية وطلقة نارية بحوزة مسافر وصل إلى مطار القاهرة (صور)

ضبطت جمارك مطار القاهرة راكبا مصريا قادما من بيروت بحوزته خنجر وقبضة حديدية وطلقة نارية و3 قطع من جوهر الحشيش المخدر.

وقال بيان الجمارك المصرية إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركّاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف مأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الأشعة لوحظ وجود ما يشتبه أن يكون سلاحا أبيضا في داخلها.

RT

وبالتفتيش اليدوي الدقيق تم ضبط خنجر، و3 قطع من جوهر الحشيش المخدّر زنة 24 غرام وقبضة حديدية وطلقة نارية صالحة للاستعمال.

RT

وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأن القبضة والخنجر والطلقة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

وصدرت الأوامر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب إلى النيابة المختصة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم