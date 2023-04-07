مصر.. الإعلامية بسمة وهبة تدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)

دخلت الإعلامية المصرية بسمة وهبه في نوبة بكاء، خلال تقديمها لبرنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الخميس، ما دفعها للخروج من الاستديو.

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وحل المطرب محمد فؤاد ضيفا على الحلقة، وبدأت الإعلامية بسؤالها عن استعداد فؤاد، للحلقة ليرد: "يعني إيه جاهز أنا جاي وعمال أقرأ في قرآن عشان ربنا يهديكي، اللي قدامكم دي أونطة وأنا عارف نقطة ضعفها" على حد قوله.

وطلب فؤاد من أحد المتواجدين بفريق العمل بتشغيل موسيقى أغنيته طمني عليك، لتتأثر الإعلامية بالأغنية وظهرت وهي تحاول أن تثنيه عن استكمال الأغنية، لتدخل بعدها في نوبة بكاء وتترك الاستديو.

وبعد الفاصل قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها تتأثر بشكل كبير بهذه الأغنية لأنها تتذكر أبناءها المتواجدين خارج مصر، قائلة: "أنت عارف إن الأغنية دي بفتكر بيها ولادي اللي مسافرين وبتدغدغني".

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب بكاء الإعلامية المصرية، حيث علق البعض على بكائها على الأغنية: "ارحمها يا فؤاد".

المصدر: RT