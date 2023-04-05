البرازيل.. مسلح بفأس يقتل ويجرح 8 أطفال بشكل مريع في إحدى دور الحضانة

هزّ مدينة بلوميناو جنوبي البرازيل هجوم مرعب نفّذه رجل يحمل فأسا صغيرة، وراح ضحيته 8 أطفال بين قتيل وجريح تتراوح أعمارهم بين عامين وأقل في إحدى دور حضانات الأطفال.

وأعلنت السلطات المحلية اعتقالها شابا يبلغ من العمر 25 عاما تسلق أحد جدران حضانة الأطفال وهو يحمل فأسا، في مدينة بلوميناو بسانتا كاتارينا.

في حين ذكر مستشفى "سانتو أنطونيو" إن 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين يوم حتى العامين يرقدون حاليا تحت العناية الطبية في المستشفى في أعقاب هذا الهجوم.

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بدوره، قال جهاز رجال الإطفاء إن حوالي 40 طفلاً كانوا داخل الحضانة في وقت الهجوم، مضيفا أن المهاجم قفز من فوق جدار من أجل الدخول إلى المبنى، ويبدو أنه استهدف الضحايا بشكل عشوائي.

كما أظهرت صور بثها التلفزيون الأهالي وهم يبكون خارج دار الحضانة الخاصة وتدعى "كانتينو دو بوم باستور".

من جهته، وصف رئيس البلاد لولا دا سيلفا الهجوم بأنه "مريع" وشارك تعازيه عبر "تويتر"، حيث كتب: "لا يوجد ألم يضاهي ألم أسرة تفقد أطفالها أو أحفادها، بل وأكثر من ذلك في عمل من أعمال العنف ضد الأبرياء. والأطفال العزل ".

المصدر: إندبندنت