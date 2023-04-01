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المحاولات مستمرة لإنقاذ الطفل السوري "صالح" من البئر على عمق 50 مترا (فيديو)

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المحاولات مستمرة لإنقاذ الطفل السوري
Gettyimages.ru
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تتواصل حتى اللحظة محاولات إنقاذ الطفل صالح في كوباني السورية، بعد سقوطه في بئر ارتوازية بعمق 50 مترا، وأكدت مصادر محلية أن الطفل دخل مرحلة الخطورة على صحته.

وبذلك، مضى على سقوط الطفل صالح نحو 11 ساعة، ويتمثل الخطر على حالته الصحية نتيجة لنقصان الأوكسجين داخل البئر العميقة.

وأشار "المرصد السوري"، قبل قليل، أن محاولات إنقاذ الطفل صالح متواصلة منذ الساعة 13:00 من يوم السبت، في قرية ديهابان بكوباني، حيث تجري عملية الإنقاذ بوسائل بدائية.

وأشار المرصد، قبل ساعات، أن طفلا 8 سنوات سقط في بئر في قرية ديهابان، يبلغ عمقها 120، في حين أن الطفل عالق بعمق 40-50 مترا، واستخدم المنقذون وسائل بدائية تستخدم في حفر الآبار الارتوازية، لعدم توفر معدات حديثة.

المصدر: المرصد السوري

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