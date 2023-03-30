ساعة سويسرية تباع في مزاد عبر الإنترنت مقابل 5.8 مليون دولار

سجلت ساعة من تصنيع شركة Patek Philippe السويسرية رقما قياسيا جديدا لقيمة مبيعات المزاد عبر الإنترنت، حيث كان سعرها 5.8 مليون دولار.

والساعة المباعة في المزاد هي واحدة من أكثر الموديلات التي ابتكرتها شركة Patek Philippe السويسرية تعقيدا. وتم إصدار سلسلة Sky Moon Tourbilion Ref 6002G-001 عام 2013. أما النسخة التي طرحت للبيع في مزاد "أونلاين" فتم شراؤها عام 2015 في صالون Patek Philippe بجنيف.

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وتحتوي هذه الساعة على 12 تعقيدا، بما في ذلك مكرّر الدقائق، والتوربيون، والتقويم الدائم، والتاريخ الارتجاعي، ومؤشر السنة الكبيسة، والوقت النجمي، وخريطة السماء، ومدار القمر وطوره.

وتم تصنيع علبة الساعة بقطر 44 ملم من الذهب الأبيض، وهي مزخرفة بنقوش يدوية، واستغرقت تلك العملية أكثر من 100 ساعة. وقرص الساعة المزدوج مغطى بمينا زرقاء. وتتكون الآلية من 686 جزءا.

المصدر: أيف. رو