القاهرة.. ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية مخالفة وحبس صاحبها

أمرت نيابة الجمالية في العاصمة المصرية، القاهرة، بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة نحو مليون صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، في إطار مكافحة حيازة هذه الألعاب وترويجها.

وفي هذا الإطار، كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا مــن ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج مُستأجر مخزن بدائرة القسم لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت حوالي مليون صاروخ .

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد