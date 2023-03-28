إندونيسيا.. قبور ملونة تلفت الأنظار في قرية باكونغان
Legion-Media
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يحرص أهالي قرية باكونغان بمنطقة كلاتن بمقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا، على تلوين القبور في مقبرة "غيدونغ ساسونو باليرمان" كل عام بانتظام للحفاظ على المظهر النظيف لها.
وتخطف القبور ذات الألوان الزاهية الأنظار في القرية بإندونيسيا.
#إندونيسيا.. قبور ذات ألوان زاهية تخطف الأنظار في قرية بمقاطعة جاوة الوسطى https://t.co/ETEnrLXl2rpic.twitter.com/lHdMvBocG1— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 28, 2023
والهدف من هذه الخطوة تبديد "الأجواء المخيفة"، والحفاظ على المظهر النظيف للمقبرة، بحسب أهالي القرية.
المصدر: الأناضول