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إندونيسيا.. قبور ملونة تلفت الأنظار في قرية باكونغان

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إندونيسيا.. قبور ملونة تلفت الأنظار في قرية باكونغان
Legion-Media
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يحرص أهالي قرية باكونغان بمنطقة كلاتن بمقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا، على تلوين القبور في مقبرة "غيدونغ ساسونو باليرمان" كل عام بانتظام للحفاظ على المظهر النظيف​​​​​ لها.

وتخطف القبور ذات الألوان الزاهية الأنظار في القرية  بإندونيسيا.

والهدف من هذه الخطوة تبديد "الأجواء المخيفة"، والحفاظ على المظهر النظيف للمقبرة، بحسب أهالي القرية.

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المصدر: الأناضول

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