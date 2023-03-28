 
مباشر

فنانة مصرية: لا أخاف الموت وأنا ببدلة الرقص

متفرقات

فنانة مصرية: لا أخاف الموت وأنا ببدلة الرقص
RT / Youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0rg

قالت الفنانة المصرية لوسي إنّها لا تخاف من أن تموت مرتدية بدلة الرقص موضحة أن "الرقص مرسوم على جدران القدماء المصريين".

وأوضحت: "أعمل والكل يرى، حاجة في العلانية، مثل الدكتور يلبس المعطف، نشتغل مهنة في النور".

وأضافت لوسي، خلال حوارها على قناة "المحور": "أنا أقدم  فن ورقص بلدي معترفة بي، والرقص مرسوم على جدران قدمائنا المصريين، نصيبي مكتوب على جبيني سأبقى راقصة وأشتغل في الأفراح الشعبية وممثلة ونجمة وبطلة ومشهورة".

إقرأ المزيد
منافسة حامية بين النجوم خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2023 (فيديو)
منافسة حامية بين النجوم خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2023 (فيديو)

المصدر: صدى البلد 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا