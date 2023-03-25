قناة سعودية تعرض حلقات كوميدية تسخر من بايدن (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر للممثل السعودي خالد الفراج مثل فيه دور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء المقطع الساخر الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي الذي تعرضه قناة MBC السعودية.

وأدى الفراج دورا كوميديا ساخرا من الرئيس الأمريكي، تناول فيه مواقف محرجة وقع فيها مؤخرا.

وقلد الفراج مواقف لبايدن منها تعثره خلال صعوده الطائرة ولقطة أخرى يظهر فيها نائما.

وأفادت تقارير عديدة بأن ما يصدر عن الرئيس الأمريكي من هفوات وزلات وسهو وأخطاء، دليل على مشاكل صحية يعاني منها جو بايدن ولا سيما الزهايمر.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الفراج بتقليد الرئيس الأمريكي بمقاطع كوميدية، إذ سبق وأن أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بحلقة مماثلة نشرت في أبريل 2022.

وكانت كاميرات وعدسات المصورين قد رصدت العديد من المواقف المحرجة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يستمر في الوقوع في سقطات من زلات لسان وتلعثم في الخطابات، وخلط للمصطلحات، ونسيان أسماء ومناصب مسؤوليه، ليصبح من أكثر الرؤساء الذين قدموا سجلا حافلا من الهفوات، منذ توليه الرئاسة في يناير عام 2021.

المصدر: وسائل إعلام + "يوتيوب"