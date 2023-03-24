احتراق صهريج وقود على طريق بالتيمور في ماريلاند الأمريكية (فيديو)

احترق صهريج وقود في ولاية ماريلاند الأمريكية، ما أدى لإصابة شخص واحد وقطع الطريق السريع في مقاطعة بالتيمور بالولاية.

وذكرت الإطفاء في بيان: "احتراق شاحنة وقود على طريقI-795 بالقرب من أوينغز ميلز صباحا، لا يزال يؤثر على حركة المرور".

هذا وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت موسكو)، بعد أن تمكنت من إنقاذ حياة سائق الشاحنة.

وأضاف البيان: "قامت فرق الطوارئ بنقله إلى مركز الإصابات وهو في حالة خطيرة".

وبيّنت أن النيران اشتعلت في شاحنة تنقل وقود الديزل وسعتها 8.5 ألف غالون.

وتمكنت الفرق من إخماد الحريق في وقت لاحق، إلا أن حركة المرور لا تزال محدودة بسبب أعمال الصيانة على جزء الطريق السريع مكان وقوع الحادث.

المصدر: نوفوستي