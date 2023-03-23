سجينان يحفران نفقا بفرشاة أسنان للهروب إلى مطعمهما المفضل

تمكن سجينان في الولايات المتحدة الأمريكية من حفر نفق والهرب من السجن حتى يتناولا الفطائر في مطعمهما المفضل "آي هوب".

وحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن السجينين ارلي نيمو (43 عاما) وجون غارزا (37 عاما)، تمكنا من الهروب من سجن في فرجينيا، وتم اكتشاف هروبهما عند العد الروتيني للسجناء عند الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين.

وقال مكتب العمدة إن السجينين حفرا حفرة في أحد جدران السجن باستخدام "أدوات بدائية الصنع" صنعاها من فرشاة أسنان وجسم معدني، حسبما كشف تحقيق أولي. وقد ساعدتهما هذه الأدوات في الوصول إلى أسوار حديدية غير مقيدة في الجدار، ثم استخدماها للهروب.

وبعد الخروج، واجها جدارا مرتفعا فاضطرا إلى تسلقه لمغادرة منطقة السجن. وتم العثور عليهما في وقت لاحق صباح يوم الثلاثاء في IHOP في فيرجينيا، حيث ألقت الشرطة القبض عليهما.

وقال العمدة جابي مورغان: "نحن ممتنون لقسم شرطة نيوبورت نيوز، وإدارة شرطة هامبتون، وإدارة شرطة مقاطعة جيمس سيتي لمساعدتهم في محاولتنا لاستعادة هذين السجينين، علاوة على ذلك، أنا ممتن للمواطنين الذين لاحظوا وجود السجينين في المطعم وأبلغوا السلطات".

المصدر: CNN