سترة فلاديمير جيرينوفسكي الحمراء تباع في مزاد علني

طرح صندوق الأدب الروسي السترة الحمراء للسياسي الروسي الراحل للبيع في مزاد علني في موسكو.

طرحت دار المزادات "صندوق الأدب" سترة حمراء لفلاديمير جيرينوفسكي للبيع بالمزاد. وذكرت الخدمة الصحفية للصندوق الأدبي أن السعر الأولى للقطعة المعروضة هو 250 ألف روبل.

جدير بالذكر أن السترة الحمراء أهداها فلاديمير جيرينوفسكي في مايو عام 2014 مقدّم البرامج التلفزيونية، ألكسندر غوردون، أثناء مقابلته في أحد البرامج السياسية التلفزيونية.

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وسيطرح المزاد الساعة 19:00 يوم 23 مارس بتوقيت موسكو. وتتضمن معروضاته أيضا العديد من الكتب النادرة والمخطوطات والتواقيع والصور الفوتوغرافية والملصقات وبطاقات البريد والأوراق التاريخية.

يذكر أن مؤسس الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي وزعيمه فلاديمير جيرينوفسكي فارق الحياة في 6 أبريل عام 2022 عن عمر يناهز 75 عاما بعد إصابته بمرض خطير.

المصدر: تاس