وسائل إعلام: ميركل تسافر في إجازة في مقعد من الدرجة السياحية

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي ترأست الحكومة الألمانية لمدة 16 عاما، توجهت في إجازة بالطائرة في مقاعد الدرجة الاقتصادية.

وفقا للصحيفة: أمضت ميركل البالغة من العمر 68 عاما إجازة في جزيرة فويرتيفنتورا في الكناري مع زوجها البروفيسور يواكيم سوير.

وشوهدت المستشارة السابقة، الذي كانت تستخدم سابقا طائرة حكومية لتنقلاتها، وهي تسافر في واحدة من رحلات شركة طيران Eurowings العادية.

وبحسب الصحيفة: "الميزة" الوحيدة التي حظيت بها المستشارة السابقة هي السماح لعدة أشخاص باصطحابها إلى الطائرة (على الأرجح أفراد أمن) وسمح لها بصعود الطائرة أولا. وخلال رحلة الطيران، أمضت ميركل وقتها بالقراءة بواسطة جهاز لوحي، وحلت كلمات متقاطعة، وأكلت شطائر.

ميركل، التي أحيلت للتقاعد، ما زالت تتمتع بالحق بالحماية على حساب الدولة. لكنها في الوقت نفسه، تتحمل تكلفة رحلاتها الخاصة، ويبلغ معاشها التقاعدي حوالي 15 ألف يورو.

المصدر:ريا نوفوستي