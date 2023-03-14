"بلوغر" ألهمته الفكرة.. مخترع مصري سوري يبتكر جهازا يساعد المكفوفين (صور)

اخترع شاب مصري سوري يدعي، محمد رحال، جهازا جديدا يساعد المكفوفين على القراءة.

وظهر الشاب محمد رحال في فيديو ليتحدث عن اختراعه الجديد، وتفاصيل استخدامه، وزف بشرى سارة للـ"بلوغر" سارة واعدا إياها بإرسال الجهاز لها فور الانتهاء منه لتتمكن من القراءة بعد فقدانها البصر تماما.

وقال الشاب محمد رحال في الفيديو: "اختراع جديد لمساعدة المكفوفين وكبار السن يستحق جائزة نوبل طالب هندسة يخترع جهاز للمكفوفين يساعد على القراءة، أول عينة هتوصل لسارة محمد بعد التطوير الأخير".

وعن البلوغر سارة محمد، يقول رحال في هذا الصدد إنه غير متابع لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن مشكلة البلوغر سارة محمد التي تعرضت لإطلاق نار فقد إثره بصرها، أثرت فيه نفسيا بشكل كبير، مما شكل حافزا وتشجيعا حتى يعمل على مشروعه بشكل أكبر وبوتيرة أسرع، لذلك قرر أن يهدي أول نسخة من ابتكاره للـ"بلوغر" سارة.

ومحمد رحال، البالغ من العمر 21 عاما، درس أساسيات الإلكترونيات والبرمجة في مصر، حسبما روى خلال حديثه لـ القاهرة 24، ونجح في ابتكار العديد من الأجهزة الإلكترونية التي تفيد الأشخاص من مختلف الفئات، فكان آخرها ابتكاره يدا إلكترونية للأشخاص مبتوري اليد.

أما الآن، فقدم رحال جهازا جديدا للأشخاص المكفوفين، ليساعدهم خلال حياتهم اليومية وعدم تعرضهم لمواقف مزعجة، حيث قدمت شركة مايكروسوفت نسخة تجريبية جديدة من برنامج غير مفعل حتى الآن، للأشخاص فاقدي البصر، يعمل عليه آلاف المهندسين، وهو عبارة عن تحديد الأشخاص والتعرف عليها من خلال الهاتف، فضلا عن القراءة والكتابة وتمييز العملات والترجمة للغات عدة، والتعرف على الأماكن وقياس المسافات من خلال الموجات الصوتية، واستشعار كل ما هو حولهم، كل ذلك عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقرر رحال أن يعمل ويبذل جهدا على تلك الفكرة، من خلال ابتكار جهاز مُضاف إليه كافة المميزات التي قدمها برنامج مايكروسوفت، ويمكن ارتداؤه في اليد بسهولة، وذلك من خلال ربط كاميرا واي فاي مع الهاتف، والتطبيق، وسماعات بلوتوث تتصل بالأذن، حتى تتحقق كافة المميزات من خلال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية