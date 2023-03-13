الولايات المتحدة.. الشرطة تقتل حمارا وحشيا هاجم صاحبه

هاجم حمار وحشي صاحبه في منزل بولاية أوهايو الأمريكية، حيث عضه ذراعه وكاد يقطعها، حتى تدخلت الشرطة وقتلته.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن الهجوم وقع على الساعة الخامسة والنصف تقريبا، مساء الأحد في مدينة سيركلفيل.

وأفادت بأن نواب مأمور مقاطعة بيكاواي، هرعوا لمنزل الرجل ليجدوه ملقى على الأرض في حقل يحيط به سياج.

وقال مكتب عمدة المدينة إن ذكر الحمار الوحشي الكبير واصل التصرف بعدوانية وهاجم سيارة نائب المأمور التي أوقفها لإبعاد الحيوان عن الضحية.

وتمكن أحد النواب من إخافة الحمار لفترة وجيزة باستخدام نفير سيارته وصافرات الإنذار، لكن الحمار الوحشي واصل مهاجمة نواب الشرطة، وغيرهم من أطقم الإغاثة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

ولم يتضح سبب السلوك العدواني للحمار الوحشي، لكن المسؤولين قالوا إنه ربما كان يحاول حماية بعض إناث الحمر الوحشية الموجودة في الحقل نفسه.

هذا، ونقل مالك الحمار الوحشي إلى المستشفى، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى للبشر أو حيوانات.

المصدر: أ ب