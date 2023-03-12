السعودية.. لوحة سيارة تكسر حاجز مليوني ريال في مزاد "أبشر" بعد ساعات من طرحها (صورة)

وصل سعر لوحة سيارة "ط 1" في السعودية إلى أكثر من مليوني ريال، في مزاد للوحات الإلكتروني المتميزة عبر منصة "أبشر".

وكانت الإدارة العامة للمرور في السعودية قد حددت قيمة اللوحة "ط 1" بمبلغ مليون ريال، والذي ضم لوحات تتكون من حرف أو اثنين بخلاف الأرقام.

وحققت اللوحة "ع 4"، 525 ألف ريال، واللوحة "م م 22"، 235 ألف ريال، في المزاد الذي يستمر لمدة يومين.

ودعت الإدارة العامة للمرور الراغبين في المشاركة في المزاد للدخول لحسابهم في منصة "أبشر"، ثم اختيار أيقونة "خدماتي"، ومنها "المرور"، ومن ثم الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، واستعراض اللوحات المطروحة، والمزايدة عليها.

المصدر: وسائل إعلام سعودية