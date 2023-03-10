مصر.. تعليقات وانتقادات بسبب تصرف زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش خلال زفافهما

تعرضت ريم زوجة مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، لانتقادات عديدة بعد سجودها في حفل زفافها، فيما أشاد البعض بتصرفها مؤكدين أنه تعبير صادق عن فرحتها.

وجاءت أبرز ردود الأفعال: "سجدت بهذا اللباس لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعافينا"، فيما كتب أخر: "ما هذا السجود".

وفاجأت ريم زوجة حسن شاكوش، رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل غير متوقع خلال حفل زفافها المقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقامت بالسجود على الأرض أثناء خلال حفل زفافها وذلك احتفالا بفرحها على حسن شاكوش.

واحتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش بحفل زفافه اليوم، بحضور مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين.

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المصدر: صدى البلد