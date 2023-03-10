الشرطة الألمانية تنهي عملية احتجاز الرهائن في صيدلية كارلسروه

تمكنت الشرطة الألمانية من اعتقال شخص مجهول الهوية أقدم على احتجاز رهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، طوّقت الشرطة المنطقة المحيطة بصيدلية في مدينة كارلسروه في ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية، حيث تم احتجاز الرهائن مساء اليوم نفسه.

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بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المحتجز طالب بملايين اليوروهات مقابل الإفراج عن الرهائن.

وذكر بيان للشرطة في موقع "تويتر": "في الساعة 21.10 (23.10 بتوقيت موسكو)، اقتحمت وحدة من القوات الخاصة الصيدلية، وتم اعتقال شخص مشتبه به وتجري حاليا عملية تفتيش للمبنى. والمعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات."

المصدر: نوفوستي