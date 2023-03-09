"بغداد فانتوم".. فيديو مسرب من الجيش الأمريكي يظهر أطباقا طائرة رصدت بالعراق في مايو 2022

كشف صحفيون استقصائيون عن لقطات عسكرية أمريكية لرحلة طيران أسطوانية الشكل فوق العراق والتي يطلق عليها الآن اسم "فانتوم بغداد" (BAGHDAD PHANTOM).

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن جيريمي كوربل، وجورج ناب، شاركا في حلقة عبر البودكاست، الصور التي التقطتها القوات الجوية الأمريكية من منطقة نزاع نشطة في بغداد باستخدام طائرة بدون طيار من طراز ريبر في شهر مايو 2022.

ويُزعم أن الصور تم تسريبها من قبل أعضاء القوات الجوية الأمريكية المحبطين، الذين يعتقدون أن حوادث الأجسام الطائرة المجهولة يتم "قبرها" من قبل الجيش.

وفي المقطع، زعموا أن الجسم النحيف قد تم تحديده رسميا على أنه UAP ظواهر شاذة غير معروفة من قبل القوات الجوية.

ومع ذلك، فهو ليس جزءا من تحقيقات UAP النشطة في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن مكتب AARO التابع لوزارة الدفاع (مكتب حل العيوب في جميع المجالات) على علم بذلك.

وفي البودكاست الذي حصل على أكثر من 17000 مشاهدة، قال جيريمي كوربل: "في الوقت الحالي، قامت حكومتنا بتسميتها رسميا UAP لكنها لم تذهب إلى الأماكن الصحيحة"، ومضى في شرح الصور قائلا: "هذا جسم نحيف جدا مقارنة بطوله.. إذا نظرت إلى أعلى اليسار، فسترى أنه تم تصويره باللون الأبيض الساخن، مما يعني أن الخلفية أكثر سخونة من الصورة".

واضاف: "بالمناسبة، يمكنني أن أؤكد بنسبة 100٪ أن هذا الجسم طار تحت طيران محكوم بتحكم ذكي، عبر الشاشة من اليسار إلى اليمين".

من جانبه علق جورج ناب قائلا: "يشبه نوعا ما طوربيدا أو صاروخا".

وأصر جيريمي كوربل على أنه لم يكن طوربيدا لأنه فوق الأرض، وقال: "سنرى ما إذا كان هذا صاروخا أيضا.

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية