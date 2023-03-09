 
مباشر

اليابان تؤكد نفوق حيوانات بحديقة الحيوان بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الوباء

الصحة

اليابان تؤكد نفوق حيوانات بحديقة الحيوان بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الوباء
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw6p

أعلنت إدارة حديقة الحيوان Adventure World بمحافظة واكاياما في غرب اليابان عن نفوق اثنين من الأسود بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأشارت الإدارة في بيانها اليوم، إلى أن هذين الحيوانين كانا متقدمين في العمر ويعانيان من أمراض مصاحبة. وبعد الإصابة بالفيروس، عاني الأسدان من التهاب رئوي تسبب في الوفاة.

إقرأ المزيد
نفوق جماعي لطيور النورس في إقليم كراسنودار جنوب روسيا (فيديو)
نفوق جماعي لطيور النورس في إقليم كراسنودار جنوب روسيا (فيديو)

ووفقا للبيان، تظهر على ثمانية أسود أخرى أعراض العدوى، ولكن تم تقييم حالتها على أنها طبيعية، ويعتقد الأطباء البيطريون أن هذه الحيوانات في تحسن.

يشار إلى أن هذه هي أول حالة مؤكدة لموت حيوانات، في حدائق الحيوان في اليابان من فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وترى إدارة الحديقة، أنه من الممكن أن العدوى انتقلت إلى الأسود المصابة، عن طريق أحد القائمين على رعايتها، والذي كان حاملا للفيروس.

ويستمر عمل حديقة Adventure World، كالمعتاد ووفقا للنظام المعتمد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى