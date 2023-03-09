اليابان تؤكد نفوق حيوانات بحديقة الحيوان بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الوباء

أعلنت إدارة حديقة الحيوان Adventure World بمحافظة واكاياما في غرب اليابان عن نفوق اثنين من الأسود بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأشارت الإدارة في بيانها اليوم، إلى أن هذين الحيوانين كانا متقدمين في العمر ويعانيان من أمراض مصاحبة. وبعد الإصابة بالفيروس، عاني الأسدان من التهاب رئوي تسبب في الوفاة.

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ووفقا للبيان، تظهر على ثمانية أسود أخرى أعراض العدوى، ولكن تم تقييم حالتها على أنها طبيعية، ويعتقد الأطباء البيطريون أن هذه الحيوانات في تحسن.

يشار إلى أن هذه هي أول حالة مؤكدة لموت حيوانات، في حدائق الحيوان في اليابان من فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وترى إدارة الحديقة، أنه من الممكن أن العدوى انتقلت إلى الأسود المصابة، عن طريق أحد القائمين على رعايتها، والذي كان حاملا للفيروس.

ويستمر عمل حديقة Adventure World، كالمعتاد ووفقا للنظام المعتمد.

المصدر: تاس