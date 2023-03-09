 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية ترد على هجمات بريانسك الإرهابية بضربة واسعة النطاق

السيدة الأمريكية الأولى تمنح جائزة "المرأة الشجاعة" لرجل متحول

متفرقات

السيدة الأمريكية الأولى تمنح جائزة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw5b

أقامت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، حفل "جائزة المرأة الشجاعة الدولية لعام 2023"، حيث منحت إحدى الجوائز إلى رجل متحول جنسيا.

وقامت بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال الحفل بتكريم 11 من القيادات النسائية العالمية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتقدير أولئك الذين يتمتعون "بشجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

ومن بين الفائزات حصول الأرجنتينية ألبا رويدا وهي رجل متحول جنسيا على جائزة المرأة الشجاعة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى