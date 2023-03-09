السيدة الأمريكية الأولى تمنح جائزة "المرأة الشجاعة" لرجل متحول

أقامت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، حفل "جائزة المرأة الشجاعة الدولية لعام 2023"، حيث منحت إحدى الجوائز إلى رجل متحول جنسيا.

وقامت بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال الحفل بتكريم 11 من القيادات النسائية العالمية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتقدير أولئك الذين يتمتعون "بشجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

ومن بين الفائزات حصول الأرجنتينية ألبا رويدا وهي رجل متحول جنسيا على جائزة المرأة الشجاعة.

Jill Biden and Antony Blinken awarded a man with International Women Of Courage Award.



These people are making mockery out of women. This insanity must STOP! pic.twitter.com/KJD16UYoK2 — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) March 8, 2023

المصدر: وكالات