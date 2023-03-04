انتشال كلب ناج من تحت الأنقاض في تركيا بعد 25 يوما من الزلزال
Legion-Media
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انتشل رجال الإنقاذ في تركيا كلبا ناجيا من تحت الأنقاض في تركيا، وقد اصيب الجميع بالدهشة لبقائه على قيد الحياة بالرغم من مرور 25 يوما من الزلزال المدمر.
وتمكن الحيوان الأليف من البقاء تحت الأنقاض لأكثر من ثلاثة أسابيع، لوجود بقايا طعام في المكان الذي احتجز فيه.
يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر من صباح يوم 6 فبراير. وتسببت الكارثة الطبيعية بوفاة أكثر من 40 ألف شخص، فيما يواصل رجال الإنقاذ عملهم في إزالة الأنقاض.
المصدر: NDN