الفنان السعودي رابح صقر يفاجئ جمهوره خلال حفله الغنائي بشأن احتفالية رونالدو "سي" (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السعودي رابح صقر وهو يمازح الجمهور في حفلة غنائية، حول احتفالية لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو "سي" (SI).



وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو لرابح صقر وهو يردد: "سي سي سي ..صول صول صول"، حيث عقب قائلا: "عرفتوا "سي" حقي أنا مب حق ولدنا ...سييييي".

وظل صقر يردد في الحفل: "سي سي سي .. صول صول صول"، وسط تفاعل كبير وتصفيق حاد من الحضور.

المصدر: RT