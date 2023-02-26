مطاعم بريطانيا تستثني الطماطم من وصفات البيتزا لارتفاع أسعارها

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن المطاعم الإيطالية في بريطانيا، بدأت طهي البيتزا البيضاء الخالية من مكون الطماطم، بعد أن استبعد الطهاة الطماطم من الطبق المميز بسبب كلفتها العالية.

وتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في نقص الخضروات في المملكة المتحدة. ولهذا السبب، بدأت المطاعم بالتخلي عن الطماطم في إعداد البيتزا والمعكرونة والصلصات. وقررت إدارات العديد من المطاعم استبعاد طبق المعكرونة البومودورو تماما من القائمة. كما اجتاحت المطاعم موجة من ارتفاع أسعار الوجبات.

وارتفعت أسعار الطماطم على مدار العام في المملكة المتحدة 4 مرات

في حين توقع رئيس الاتحاد الإيطالي للطهاة في بريطانيا، إنزو أوليفيري، إغلاق بعض المطاعم بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويستخدم الطهاة الجبن، مثل الريكوتا، أو الخضار كمكونات رئيسية للبيتزا، ولكن بدون الطماطم.

من جهتها تلقي الحكومة البريطانية باللوم على سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا ما تسبب بنقص كميات الطماطم. كما أثرت أسعار الكهرباء المرتفعة على المعروض من المنتجات المزروعة في البيوت الزجاجية المحلية وفي هولندا.

في وقت سابق، قارن مدون روسي بين أسعار المواد الغذائية في روسيا وفي أوروبا وفوجئ بالاستنتاجات التي قادته لمعرفة أن اللحوم في روسيا أرخص مما هي عليه في العديد من البلدان الأوروبية.

المصدر: Lenta.ru