روسيا.. وفاة سيدة اختناقا بفطيرة خلال مسابقة لالتهام الشطائر

لقيت سيدة حتفها مختنقة خلال مشاركتها في مسابقة لالتهام الفطائر في مدينة أومسك الروسية بمناسبة عيد "ماسلنيتسا"، عشية الصوم الكبير عند المسيحيين الأرثوذوكس في روسيا.

وأفادت وكالة تاس يوم الأحد نقلا عن أجهزة إنفاذ القانون، أن سيدة توفيت في مصحة، ويجري حاليا إجراء فحوصات وتحريات لمعرفة تفاصيل الحادث".

بحسب المعلومات: توفيت السيدة بسبب اختناقها بفطيرة، وقد تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وفقا للمعلومات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، السيدة التي تبلغ من العمر 38 عاما، كانت نزيلة في مصحة "كومونالنيك"، حيث أقيمت في 25 فبراير مسابقات لتناول أكبر كمية من الفطائر خلال فترة محددة، وكانت هذه السيدة واحدة من المشاركين في السباق.

من جهته أعلن مكتب المدعي العام في منطقة أومسك أنه يجري تحقيقا في الحادث، مضيفا أن عملية التفتيش ستحدد ملابسات الحادث، وتعطي تقييما لسلوك مسؤولي المؤسسة الطبية، من حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة لقضاء عطلات آمنة".

المصدر: تاس