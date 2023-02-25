قطع رأس فتاة وحرقه.. الأمن العراقي يعتقل مرتكب جريمة شنيعة

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على المجرم الملقب "أبو طبر" بعد قطعه رأس فتاة وحرقه، شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الشعب لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على المجرم الملقب بـ(أبو طبر) لارتكابه جريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في منطقة سبع قصور شرق بغداد".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات عن وجود حادث قتل ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات بجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه في مدينة الصدر".

وتابع البيان، انه "لدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بذبح الفتاة وقطع رأسها وحرقه بنية إخفاء الملامح"، مشيرا إلى أن "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

المصدر: السومرية