الكويت تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من بلد مجاور

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في الكويت بالتعاون مع إدارة خفر السواحل من إحباط تهريب كمية كبيرة من الحشيش والمؤثرات العقلية قادمة من بلد مجاور.

وذكرت صحيفة "الراي"، أن هذا الإعلان جاء تأكيدا لخبر نشرته الصحيغة ذاتها في وقت سابق، ونقلت إدارة الإعلام الأمني، أن الواقعة أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي متورط به عدد 5 متهمین حتى الآن، وما زالت التحقيقات والتحريات مستمرة وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات سيتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات كجهة اختصاص.

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بدورها، تؤكد وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة للقضاء على هذه الآفة، وأن لا أحد فوق القانون.

الجدير بالذكر أن "الراي" أعلنت ضبط مركب وعليه 7 بحارة إيرانيين ممن تعاونوا وجلبوا المخدرات للضابط المتورط بإدخال كميات كبيرة من الحشيش إلى البلاد، وذلك قبل خروجهم من المياه الإقليمية.

وأفادت بأن التحقيق جار مع الضابط، في الوقت الذي يجري فيه البحث حول ما إذا كان قد أدخل مخدرات من قبل ومن يتعاون معه.

المصدر: الراي الكويتية