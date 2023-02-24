أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية (صور)

كسبت توأمان من اليابان شهرة عالمية، حيث منحتهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين توأمين غير متطابقين على قيد الحياة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الشقيقتين يوشي وميتشي كيكوتشي، 34 عاما، من مدينة أوكاياما باليابان، تختلفان في الطول بفارق يبلغ 75 سنتيمترا.

ويصل طول يوشي إلى 162.5 سنتيمتر، بينما يبلغ طول شقيقتها التوأم ميتشي 87.5 سنتيمتر، وجعلهما ذلك متميزتين جدا في مجتمعهما المحلي.

وهذا الأسبوع، منحتهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين شقيقتين توأم غير متطابقتين، ولا تزالان على قيد الحياة.

The twins with the largest height difference are separated by 75 centimeters!https://t.co/0jvV6tSyj3 — Guinness World Records (@GWR) February 23, 2023

وصرح متحدث باسم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأنه تم قياس طول هاتين الشقيقتين ثلاث مرات في اليوم وذلك في الصباح ووقت الظهر وفي المساء، بحضور طبيب مختص للتأكد من دقة القراءات، وبعد ذلك حصلتا على هذا اللقب.

وولدت يوشي وميتشي، في 15 أكتوبر1989، نتيجة تخصيب بويضتين منفصلتين.

وكانت الفحوصات الطبية كشفت عن أن ميتشي تعاني من اضطراب في العظام، يمنعها من النمو الطبيعي.

وعن حصولهما على لقب موسوعة "غينيس"، كشفت الشقيقتان أنهما بهذا اللقب تريدان دعم الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية للحديث عن أنفسهم.

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المصدر: وسائل إعلام يابانية + موسوعة "غينيس"