 
مباشر

أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية (صور)

متفرقات

أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة
RT @GWR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utdu

كسبت توأمان من اليابان شهرة عالمية، حيث منحتهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين توأمين غير متطابقين على قيد الحياة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الشقيقتين يوشي وميتشي كيكوتشي، 34 عاما، من مدينة أوكاياما باليابان، تختلفان في الطول بفارق يبلغ 75 سنتيمترا.

ويصل طول يوشي إلى 162.5 سنتيمتر، بينما يبلغ طول شقيقتها التوأم ميتشي 87.5 سنتيمتر، وجعلهما ذلك متميزتين جدا في مجتمعهما المحلي.

وهذا الأسبوع، منحتهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقب أكبر فرق طول في العالم بين شقيقتين توأم غير متطابقتين، ولا تزالان على قيد الحياة.

وصرح متحدث باسم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأنه تم قياس طول هاتين الشقيقتين ثلاث مرات في اليوم وذلك في الصباح ووقت الظهر وفي المساء، بحضور طبيب مختص للتأكد من دقة القراءات، وبعد ذلك حصلتا على هذا اللقب.

وولدت يوشي وميتشي، في 15 أكتوبر1989، نتيجة تخصيب بويضتين منفصلتين.

وكانت الفحوصات الطبية كشفت عن أن ميتشي تعاني من اضطراب في العظام، يمنعها من النمو الطبيعي.

وعن حصولهما على لقب موسوعة "غينيس"، كشفت الشقيقتان أنهما بهذا اللقب تريدان دعم الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية للحديث عن أنفسهم.

أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة
@GWR
أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة
@GWR
أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة
@GWR
أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة
@GWR
أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة
@GWR
أغرب توأمين في العالم تدخلان موسوعة
@GWR

المصدر: وسائل إعلام يابانية + موسوعة "غينيس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا