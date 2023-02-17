الأردن.. القبض على مزوّري العملة الجديدة من فئة الـ50 دينارا

أعلن الأمن الأردني، أنّ إدارة مكافحة المخدرات تمكنت بعد جهود تحقيقية من الإطاحة بشبكة جرمية زيفت كمية من العملة الجديدة من فئة الـ50 دينارا وسعت لترويجها في عدد من المحال التجارية.

وذكر ذلك الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، مشيرا إلى أنه بعد ورود معلومات إلى الإدارة عن قيام مجهولين بترويج أوراق مالية مزيفة من فئة الخمسين دينارا على عدد من المحال التجارية في محافظة البلقاء والعاصمة ولواء الرصيفة.

ولفت إلى أن فرقا تحقيقية في عدد من أقسام المخدرات تولت التحقيق في القضية لكشف الأشخاص وضبطهم.

وأكّد الناطق الإعلامي، أنَّ التحقيقات والجهود المبذولة وجمع المعلومات قادت المحققين للاشتباه بأربعة أشخاص أُلقي القبض عليهم جميعا في العاصمة داخل مركبة وإأحدى الشقق وضبط بحوزتهم 184 ورقة نقدية مزيفة 9200 دينار وكمية من المواد المخدرة .

المصدر: بترا