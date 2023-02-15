الكشف عن هوية الفائز بجائزة الملياري دولار في اليانصيب الأمريكية

كشف القائمون على جائزة اليانصيب الأمريكية "باور بول" (Powerball) هوية الفائز بجائزتها الكبرى لنوفمبر الماضي وقدرها 2.04 مليار دولار.

وكشف الشركة المديرة لليانصيب أن إدوين كاسترو، من كاليفورنيا، هو الفائز بالجائزة، لكن مدير فرع الولاية لـ"باور بول" قال في تصريح صحفي الثلاثاء إن الرجل "يود ألا يظهر أمام الملأ" وفق ما نقلت شبكة "أن بي سي نيوز".

وينص قانون كاليفورنيا أن تذاع أسماء الفائزين، حيث لا يمكن أن يتكتم اليانصيب عن اسم الفائز، بيد أنه يمكن أن يرفض الظهور أمام الجماهير والإعلام عند الإعلان.

وقال مسؤولون إن معلومات التعريف الأخرى، للفائز، مثل مكان الإقامة أو العمر أو تفاصيل أخرى، ستبقى سرية.

وقال الفائز المحظوظ في بيان، قرأ في حفل الثلاثاء إنه "مصدوم وفرح" لفوزه بالجائزة الكبرى، بينما لم يكشف كيف سينفقها.

وقالت كارولين بيكر، نائبة مدير اليانصيب والمتحدثة باسمه، إنه اختار المبلغ الإجمالي الذي يبلغ 997.6 مليون دولار، مشيرة إلى أن أغلب الفائزين يأخذون هذا الخيار.

والفائزون لديهم خيار الحصول على الجائزة في 30 دفعة على مدار 29 عاما، حيث يكون المبلغ أكبر ولكن يتم توزيعه بمرور الوقت.

The identity of the person who won the record $2.04 billion Powerball jackpot has been revealed. https://t.co/NRGCxTwUeV — NBC News (@NBCNews) February 15, 2023

The sole winner of November’s record-breaking $2.04 billion Powerball jackpot was named Tuesday at a news conference in California https://t.co/e8Dr8hMsQ0pic.twitter.com/5tFuYr82ZJ — CNN (@CNN) February 15, 2023

المصدر: شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية