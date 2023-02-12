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أصالة لمنتقديها على الغناء بعد الزلزال: "رسالتي إسعاد المجتمع المقهور"

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أصالة لمنتقديها على الغناء بعد الزلزال:
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الفنانة السورية أصالة نصري
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أعلنت المطربة السورية أصالة نصري عن تبرعها بأجر حفلها على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي لصالح أسر ضحايا الزلزال، وذلك في معرض ردّها على انتقاد تقديمها الحفل في دبي.

وقالت أصالة في لقاء مع برنامج ET بالعربي: "رسالتي في الغناء هي خدمة وإسعاد المجتمع التعيس والمقهور والحزين اللي أنا منه، وبحس أن لولاه الدنيا بتكون صعبة على صعوبتها فلازم نسهلها بالفن."

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وأضافت: "ما بلتفت وصار لي سنين دايما بحس إن الناس اللي ضد عندهم قلب وبيحبوا، لكن في ناس ما بتعرف تجاهد في الحب، والناس اللي بتهاجمني فيه مفتاح بيفتح لهم قلبن لأن ما في حد كاره ومحارب بالمجمل، لكن هو الوقت اللي مش بيسعفنا حتى نقنع المجموعة دي بإن اللي إحنا بنعمله لخدمة المجتمع."

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستغرام": "مو من عادتي إنّي قول إنّما للاضطرار أحكام ومثل ما بعمل في الأزمات لأنّي منكم وواجب عليّي اللي بعمله، تبرّعت أيضًا بأجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه ما عملت إلًا واجبي تجاه أهلي وأحبّتي، ولو فيه حفله كلّ يوم بعملها لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت."

المصدر: القاهرة 24

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