كوريا الجنوبية.. توقيف أب وزوجته ضربا ابن الزوج حتى الموت

قبضت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة على أب وزوجته بسبب ضرب ابنهما البالغ من العمر 12 عاما حتى الموت.

وجاء توقيف الأب وزوجته، يوم الجمعة بأمر من المحكمة، وذكرت وكالة الشرطة في إنتشون إن زوجة الأب متهمة بالاعتداء على الطفل حتى الموت، بينما يُتهم الأب باعتياد الاعتداء على ابنه وتهم أخرى.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدرت محكمة "إنتشون" الإقليمية مذكرة اعتقال بحق الزوجين، لاحتمال الفرار أو إتلاف الأدلة.

وتم القبض في نفس اليوم على زوجة أب الطفل، وتبلغ من العمر 43 عاما، وزوجها والد الطفل البالغ من العمر 40 عاما، بتهمة الاعتداء الشديد على الطفل الذي أفضى إلى الوفاة.

وغيرت الشرطة لاحقا تهمة الأب إلى اعتياد الاعتداء على الطفل، قبل أن تتقدم بطلب للحصول على مذكرة اعتقال قبل محاكمة الزوجين.

بدورهما، نفى الزوجان في البداية تهمة الاعتداء على الطفل، قائلين إن الإصابات في جسده أحدثها هو بنفسه، ثم نفى والد الطفل يوم الجمعة أن يكون اعتدى على الطفل، وقال إنه شاهد زوجته تضربه وتعتدي عليه، وذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين عند وصوله إلى المحكمة لمراجعة مذكرة الاعتقال. وادعى الأب أيضا أن زوجته هي التي قرّرت عدم إرسال الطفل إلى المدرسة.

المصدر: يونهاب