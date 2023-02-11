ظاهرة غريبة.. "ورد النيل" يغطي شواطئ بورسعيد في مصر (فيديو)

شهدت بورسعيد في مصر يوم السبت تغطية ورد النيل شواطئها، في ظاهرة تتكرر في التوقيت نفسه من كل عام.

وأرجع مصدر مطلع ظهور ورد النيل وبعض المخلفات الأخرى على شواطئ بورسعيد، نتيجة لفتح البوغاز غرب بورسعيد لتخرج تلك المخلفات قادمة من بحيرة المنزلة وبعض المصارف من منطقة الملاحات.

ويبذل جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد والأحياء نطاق الشاطئ جهود كبيرة لإزالة ورد النيل والمخلفات بطول الشاطئ، حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة.

المصدر: موقع "مصراوي"