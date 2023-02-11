 
مباشر

ظاهرة غريبة.. "ورد النيل" يغطي شواطئ بورسعيد في مصر (فيديو)

متفرقات

ظاهرة غريبة..
RT
ظاهرة غريبة.. "ورد النيل" يغطي شواطئ بورسعيد في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqfl

شهدت بورسعيد في مصر يوم السبت تغطية ورد النيل شواطئها، في ظاهرة تتكرر في التوقيت نفسه من كل عام.

وأرجع مصدر مطلع ظهور ورد النيل وبعض المخلفات الأخرى على شواطئ بورسعيد، نتيجة لفتح البوغاز غرب بورسعيد لتخرج تلك المخلفات قادمة من بحيرة المنزلة وبعض المصارف من منطقة الملاحات.

ويبذل جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد والأحياء نطاق الشاطئ جهود كبيرة لإزالة ورد النيل والمخلفات بطول الشاطئ، حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة.

المصدر: موقع "مصراوي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس