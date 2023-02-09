سعودية تروي لحظات عاشتها ليلة الزلزال المدمر في تركيا (فيديو)

روت مواطنة سعودية لحظات رعب عاشتها ليلة وقوع الزلزال المدمر الذي تزامن مع زيارتها لتركيا.

وذكرت أنها كانت في المنزل وتفاجئوا بهزة أرضية قوية جعلتهم يشعرون بالرعب الشديد.

وقالت إنهم سارعوا بالهروب خارج المنزل ثم جلسوا في السيارة، وبعدها ذهبوا إلى بيت زوجها لأنه مكون من طابق واحد وبالتالي سيمكنهم من الهروب بشكل أسرع.

ولفتت إلى أنهم عاشوا أوقات صعبة خاصة عندما كانوا يبحثون عن مياه، ووجدوا المحلات فارغة.

فيديو | مواطنة سعودية في تركيا تروي لـ #الإخبارية تفاصيل نجاتها من الهزة الأرضية #نشرة_النهارpic.twitter.com/0Ado8ce6WU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023

المصدر: "الاخبارية" السعودية