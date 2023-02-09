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سعودية تروي لحظات عاشتها ليلة الزلزال المدمر في تركيا (فيديو)

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سعودية تروي لحظات عاشتها ليلة الزلزال المدمر في تركيا (فيديو)
سعودية في تركيا تروي تفاصيل نجاتها من الزلزال المدمر
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روت مواطنة سعودية لحظات رعب عاشتها ليلة وقوع الزلزال المدمر الذي تزامن مع زيارتها لتركيا.

وذكرت أنها كانت في المنزل وتفاجئوا بهزة أرضية قوية جعلتهم يشعرون بالرعب الشديد.

وقالت إنهم سارعوا بالهروب خارج المنزل ثم جلسوا في السيارة، وبعدها ذهبوا إلى بيت زوجها لأنه مكون من طابق واحد وبالتالي سيمكنهم من الهروب بشكل أسرع.

ولفتت إلى أنهم عاشوا أوقات صعبة خاصة عندما كانوا يبحثون عن مياه، ووجدوا المحلات فارغة.

المصدر: "الاخبارية" السعودية

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