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سجين "متحول جنسيا" في اسكتلندا يعلن نفسه "طفلاً"!

متفرقات

سجين
Globallookpress Arne Dedert
صورة تعبيرية من الأرشيف
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تداولت مواقع الإنترنت مؤخرا أخبار سجين "متحول جنسيا" في اسكتلندا أعلن "أنه تحول إلى طفل صغير".

وتبعا لصفحات الإنترنت فإن "دانيال إيستوود كان قد حصل على حكم بالسجن مدى الحياة في اسكتلندا، وأثناء تواجده في السجن منذ أربع سنوات كان قد خضع لعملية تغيير الجنس بعد أن ادّعى أنه يشعر وكأنه امرأة في جسد ذكر، وتحول اسمه إلى صوفي ايستوود ".

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وأشارت مواقع الإنترنت إلى أن "الشخص المذكور بدأ في الآونة الأخيرة وهو في السجن يدّعي بأنه طفل صغير، ويطالب حراس السجن بالإمساك بيده عند إخراجه من الزنزانة".

ونوهت المواقع إلى "أن المسؤولين عن السجن مصدومون من تصرفات هذا الشخص، وهم في حيرة من أمرهم كيف سيتصرفون مع هذه الحالة الغريبة".

المصدر: وكالات

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