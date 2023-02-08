مطرب غاضب يخرّب ديكور المسرح في مهرجان سان ريمو الموسيقي! (فيديو)

تفاجأ حضور مهرجان سان ريمو الموسيقي هذا العام بتصرفات المطرب الإيطالي Blanco الذي خرّب ديكورات المسرح أثناء أدائه أغنية خلال المهرجان.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Blanco وأثناء مشاركته في المهرجان بدأ فجأة بركل وتخريب الورود التي كانت تزين خشبة المسرح الموجود عليها هو والفرقة الموسيقية، واتضح فيما بعد أن المطرب كان غاضبا بسبب مشكلة في المايكروفون حيث قال لمنظمي المهرجان "أنه لم يستطع سماع صوته في سماعات الأذن".

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ولاقى تصرف المطرب استهجانا كبيرا من قبل الحضور في المهرجان حيث تعالت الصيحات من قبل الحمهور، كما صعد المطرب الشهير، جياني موراندي، إلى المسرح وبيده مكنسة ليساهم في تنظيف الفوضى التي نجمت عن الحادثة.

ويقام مهرجان سان ريمو الموسيقي بمدينة سان ريمو الإيطالية منذ العام 1951، ويعتبر من أهم المهرجانات الموسيقية في إيطاليا، وأعطى هذا المهرجان الفرصة للعديد من الموسيقيين والمطربين للانطلاق في الوسط الفني.

المصدر: وكالات