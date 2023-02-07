آثار فضاء غامضة: ما حدث في السماء فوق إقليم خاباروفسك الروسي؟

أبلغ سكان إقليم خاباروفسك عن آثار غامضة ظهرت في سماء الليل فوق المدينة.

وقد أظهرت مقاطع فيديو تناقلتها شبكات التواصل شيئا غير مفهوم ينبعث منه ضباب أبيض

وتم تصوير عرض فضائي غير عادي بالفيديو، وفي صور فوتوغرافية دخلت الشبكة شيء حائم في السماء يترك أثرا غريبا. ولم تسبب الظاهرة الغامضة موجة من النكات، فحسب بل وعواطف عديدة أعرب عنها سكان المنطقة.

وقد أظهر الفيديو جسما غامضا ينبعث منه ضباب أبيض

مع اقتراب الكاميرا يمكنك أن ترى كيف ينفصل إطار آخر أصغر حجما عن مصدر الضوء الرئيسي. في هذه المرحلة يُصدر الجسم تيارا آخر من الضوء الأبيض، ثم توقف العرض، وهناك شيء ما يختبئ خلف الأشجار. وكان "التحليق الغريب" مصحوبا بأصوات غريبة.

وحسب قناة " Telegram Position of Incident" أقيم عرض السماء في 5 فبراير بين حيي (سيتا) و(فلاديميروفكا)، حيث رصد شهود العيان جسما فضائيا ما الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي. وفي التعليقات كان هناك الذين رأوا ظاهرة غامضة مماثلة في السماء فوق خاباروفسك وعلى الطريق من حي نيكراسوفكا.

ويعد غزو بالون صيني أو جسم خارجي غريب أحد أكثر موضوعات الدعابة شيوعا في التعليقات. ولكن تبيّن لاحقا أن كل شيء كان أكثر بساطة، ولم يكن له علاقة بأشكال الحياة خارج كوكب الأرض. فهذا على ما يبدو مشهد لإطلاق صواريخ من صنع الإنسان. والضباب الأبيض الغامض عبارة عن نفاثة تضيئها الشمس. وكان يمكن رؤية ظاهرة مماثلة في يوليو 2021، عندما أطلق صاروخ من مطار "فوستوشني" الفضائي.

وقال عالم الفلك الروسي، يفغيني ريفا، معلقا على تلك الظاهرة لقراء صحيفة "كومسومولسكايا برافدا خاباروفسك". لقد أطلق مطار بايكونور أول من أمس صاروخا في العام الجاري بقمر صناعي للأرصاد الجوية. ويتزامن هذا مع وقت وتاريخ التصوير(حسب وصف الفيديو). وأظهرت اللقطات كيف كان جسم صغير جدا يطير خلف الجسم الرئيسي، ويمكن أن تكون هذه مجرد مرحلة من صاروخ انفصلت بعد دقيقتين من إطلاقه. وعلى الرغم من ذلك، يظل السؤال قائما، وهو لماذا لم يره سوى عدد قليل، لكن مجمل الحقائق يشير إلى أنه كان هذا الإطلاق بالذات.

المصدر كومسومولسكايا برافدا