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مقطع فيديو طريف لقطيع من الحمير يشارك في سباق دراجات هوائية بالسعودية (فيديو)

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مقطع فيديو طريف لقطيع من الحمير يشارك في سباق دراجات هوائية بالسعودية (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو "طريف" يوثق مشاركة قطيع من الحمير في سباق دراجات هوائية بالعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر فيه دخول قطيع الحمير في سباق على جانب الطريق، بينما كان سباق الدراجات على الطريق الرئيسي في النشيفة.

وبين مقطع الفيديو أن قطيع الحمير ظل في السباق، إذ أنه قطع الطريق الرئيسي وانتقل للجانب الآخر.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات سباق الدراجات الهوائية خلال المرحلة الثانية من "طواف السعودية 2023" انطلقت في محافظة العلا ، ويستمر لمدة 5 أيام، فيما يتنافس في السباق 112 درّاجا يمثلون 16 دولة على مسافة إجمالية تبلغ 830 كيلومترا.

المصدر: RT

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