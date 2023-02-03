"نصف النساء في إدارتي نساء".. تصريح من بايدن يفجر مواقع التواصل (فيديو)

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن "نصف النساء في إدارته نساء".

بالطبع، وربما ما كان يعنيه الرئيس هو أن نصف العاملين في إدارته هم من النساء، إلا أن ذلك التصريح أثار عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضاف إلى قائمة الزلات التي عادة ما يقع فيها الرئيس الأمريكي.

من بين أكثر التعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية كان تعليق الصحفية الروسية من دونباس يوليا فيتيازيفا، التي نشرت بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام": "ليست كل امرأة ترتدي تنورة وترسم شفتيها هي في واقع الأمر امرأة. كما أنه ليس كل من تسمي نفسها امرأة هي بطبيعتها امرأة. لكن هؤلاء النساء، اللاتي يعتبرن أنفسهن نساء، لا زلن نساء، ولا بد من التعامل معهن على هذا النحو، حتى لو كان لديهم ملابس داخلية رجالية. ومن يظن خلاف ذلك فهو رجعي ويعاني من رهاب المثلية الجنسية. ما الذي يحتاج إلى فهم هنا؟ - أكثر من نصف النساء في إدارتي نساء".

المصدر: تليغرام