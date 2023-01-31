"إقلاق راحة".. السجن لأردني شكا الحكومة لبرلماني

قدم نائب أردني شكوى ضد مواطن أوقفه في العاصمة عمان ليشكو له الحكومة والحالة المعيشية الصعبة.

وذكر موقع "خبرني" أن مواطنا أوقف سيارة النائب عن محافظة إربد في الطريق، وعندما ركن السيارة جانب الشارع، بدأ بتقديم شكواه، وطلب منه محاسبة الحكومة، لكن النائب امتعض من طريقة توقيفه ولجأ إلى الأمن.

وأضاف الموقع أن النائب قدم شكوى "إقلاق راحة عامة"، بحق المواطن الذي تم توقيفه لمدة أسبوع مع تأكيد النائب بأن المواطن لم يسئ له أو يحاول إيذاءه.

المصدر: "خبرني"