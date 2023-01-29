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السعودية.. انهيار صخري يغلق طريق الجبل الأسود ونجاة ركاب عدد من السيارات في اللحظات الأخيرة (فيديو)

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السعودية.. انهيار صخري يغلق طريق الجبل الأسود ونجاة ركاب عدد من السيارات في اللحظات الأخيرة (فيديو)
السعودية.. انهيار صخري يُغلق طريق الجبل الأسود ونجاة قائدي المركبات في اللحظات الأخيرة
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وثق فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار صخري بطريق الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان بالسعودية.

وأظهر مقطع الفيديو وجود بعض المركبات على طريق الجبل الأسود، حيث حدث الانهيار الصخري قبل مرور المركبات بثوان قليلة.

وتراجعت المركبات بعيدا عن مكان الانهيارات الصخرية دون وقوع إصابات.

المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية

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