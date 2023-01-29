السعودية.. انهيار صخري يغلق طريق الجبل الأسود ونجاة ركاب عدد من السيارات في اللحظات الأخيرة (فيديو)
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وثق فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار صخري بطريق الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان بالسعودية.
وأظهر مقطع الفيديو وجود بعض المركبات على طريق الجبل الأسود، حيث حدث الانهيار الصخري قبل مرور المركبات بثوان قليلة.
وتراجعت المركبات بعيدا عن مكان الانهيارات الصخرية دون وقوع إصابات.
فيديو متداول ..— أخبار الجنوب 🇸🇦 علي القرني (@A017Q_) January 29, 2023
انهيار صخري يُغلق طريق الجبل الأسود بالريث.. ونجاة قائدي المركبات في اللحظات الأخيرة.
.#جازان#الريثpic.twitter.com/bugzDr54Pw
المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية