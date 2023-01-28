السعودية.. إنقاذ زائر للمسجد النبوي توقف قلبه عن النبض

أنقذ الهلال الأحمر في المدينة المنورة زائرا للمسجد النبوي توقّف قلبه عن النبض، وجرى نقله إلى أحد المراكز الطبية.

ونقلت صحيفة "الرياض"، عن مدير فرع الهلال الأحمر في المدينة المنورة أحمد بن علي الزهراني، أن الفرق الإسعافية والفرق التطوعية ممثلة بمركز إسعاف الحرم باشرت حالة توقف قلب وتنفس، وعند وصول الفرق الطبية تبين وجود حاله إغماء داخل المسجد النبوي الشريف.

ولفت إلى أن الحالة كانت تعاني توقفا تاما للقلب وعدم وجود تنفس، موضحا أن الفرقة الإسعافية، على الفور تدخلت، بمساعدة الفرق التطوعية وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الإنعاش القلبي "إلى أن عاد النبض ولله الحمد".

وشدّد الزهراني على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" أو نداء استغاثة من تطبيق "توكلنا"، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.

المصدر: صحيفة الرياض