السعودية.. جبال طويق تتزين بشلالاتها والمياه ترسم لوحات ساحرة ومناظر خلابة (فيديو)

شكلت الأمطار التي هطلت بغزارة في منطقة الرياض مناظر طبيعية بديعة، دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأمطار المنهمرة والأودية الجارية والشلالات المتدفقة.

وتزينت جبال طويق الشاهقة بشلالاتها المتنوعة، إذ تدفقت شلالاتها بفعل الأمطار الغزيرة، واستمرت بالجريان ساعات عدة، أغرت المهتمين بمتابعتها.

ففي أعالي جبال طويق وبالتحديد في جنوب محافظة الغاط تم توثيق جمال شلالات "الغاط" عند تدفق مياه الأمطار منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق.

لوحة جمالية.. شاهد بالفيديو جبال طويق تتزين بشلالاتها وترسم لوحات ساحرة ومناظر خلابة https://t.co/oZKoj5wWxnpic.twitter.com/nGVjVAwXe7 — أخبار السعودية (@KSANews) January 27, 2023

كما رصدت العدسات المناظر الخلابة لشلالات الواشلة في وسط جبال طويق، حيث تم تصوير تدفقها وهي تحاكي الجداول الطبيعية في مناظر جمالية طبيعية.

وتقع شلالات الواشلة في وادي الواشلة جنوب غرب الرياض، على طريق ديراب، ويتميز الموقع بجماله، إذ يجمع بين الجبال الشاهقة والأشجار المعمرة، ويعتبر متنفسا ومتنزها لسكان جنوب الرياض وغربها.

أما شلالات "الحريق" في أسفل جبال طويق بمحافظة الحريق، فقد أبهرت المياه المتدفقة من أعالي الجبال الشاهقة المهتمين ومحبي البراري.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية