مواطنة رومانية حاولت تهريب صلبان صدرية مرصعة بالماس إلى روسيا

احتجزت شرطة جمارك مطار دوموديدوفو في موسكو مواطنة رومانية حاولت تهريب صلبان صدرية قيمتها 13 مليون روبل من دولة الإمارات إلى روسيا.



وتشير قناة Baza Telegram، إلى أن هذه المرأة لم تسجل هذه المجوهرات و ساعة يدوية من نوع «Bulgari» في الاستمارة الخاصة.

ووفقا لمصدر مطلع، عثر رجال الجمارك في مطار دوموديدوفو بموسكوة في حقيبة يد المواطنة الرومانية على 18 صليبا من الذهب الأبيض مرصعة بالماس من إنتاج شركة مجوهرات «Graff»، وأنها لم تعلن عنها ولم تدفع الرسوم الجمركية بمبلغ إجمالي يزيد عن 4 ملايين روبل.

المصدر: gazeta.ru